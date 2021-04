Até ao momento não foi estabelecida qualquer ligação de causalidade entre a formação de coágulos sanguíneos e a vacina contra a covid-19 da Johnson&Johnson, garantiu o regulador norte-americano, que está a investigar potenciais ocorrências nos Estados Unidos.

A FDA [Food and Drug Administration, agência federal] está ao corrente de informações nos Estados Unidos sobre eventos tromboembólicos graves, associados a um baixo nível de plaquetas no sangue, que ocorreram em alguns indivíduos depois de receberem a vacina contra a covid-19 da Janssen. Neste momento, não encontrámos ligação de causalidade com a vacinação e continuamos a acompanhar a evolução destes casos", afirmou o regulador norte-americano em comunicado enviado à Agência France Presse (AFP), citando o nome da filial europeia da Johnson & Johnson.