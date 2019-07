Os restos mortais de uma menina norte-americana de 12 anos, que estava desaparecida há mais de 34 anos, foram encontrados, esta semana, por acaso, num campo de exploração de petróleo, no estado do Colorado.

Jonelle Matthews desapareceu em dezembro de 1984, depois de um concerto de Natal na escola. Depois da festa, a menina foi deixada em casa, em Greeley, uma localidade a 80 quilómetros de Denver.

As ossadas foram descobertas na última terça-feira, por acaso. Uma equipa de escavação do oleoduto descobriu aquilo que parecia ser ossos humanos e alertou as autoridades.

"Com base nas evidências encontradas na cena e no exame dos restos mortais, uma identificação foi feita. Os restos mortais pertencem a Jonelle Matthews", disse o Departamento de Polícia de Greeley, num comunicado divulgado no Twitter.

O caso continua envolto em mistério. Ainda não se sabe como morreu, nem como ou porque desapareceu. Por isso, a investigação ao caso permanece ativa por parte das autoridades.