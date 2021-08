A União Europeia criticou a contínua repressão da imprensa por parte das autoridades bielorrussas, após o encerramento, na sexta-feira, da maior associação independente de jornalistas do país.

O encerramento da associação junta-se a outros casos de perseguição a trabalhadores de meios de comunicação social, devido a uma onda de protestos contra o governo.

Este encerramento faz parte da repressão contínua e sistemática a todas as vozes independentes do país”, disse na segunda-feira um porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa, recordando que há 27 trabalhadores de meios de comunicação social entre os 649 presos políticos conhecidos na Bielorrússia.