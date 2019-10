O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou esta terça-feira Faustino Imbali para o cargo de primeiro-ministro, depois de na segunda-feira ter demitido o Governo liderado por Aristides Gomes.

É o senhor Faustino Fudut Imbali nomeado primeiro-ministro", refere o decreto presidencial divulgado à imprensa.

O primeiro-ministro indigitado toma posse esta terça-feira às 15:30 (mesma hora em Lisboa), segundo uma nota de agenda da Presidência guineense.

Faustino Imbali, sociólogo de formação, já foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau, entre março e dezembro de 2001, e ministro dos Negócios Estrangeiros, entre 2012 e 2013.

O primeiro-ministro indigitado foi fundador do partido Manifesto do Povo, mas atualmente é militante do Partido de Renovação Social (PRS), que tem acordo de incidência parlamentar com o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15), o segundo partido mais votado nas legislativas de março e ao qual o Presidente pediu hoje para indicar o nome de primeiro-ministro.