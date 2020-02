Uma jovem, 19 anos, filmou-se com uma arma de fogo enquanto estava a fazer de babysitter do sobrinho e, acidentalmente, disparou contra a criança de apenas 10 anos. O caso ocorreu no Condado de Harris, estado do Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com o ABC News, Caitlyn Smith acabou por ser detida pela polícia local. O sobrinho foi atingido na zona do abdómen, mas encontra-se estável.

No momento do acidente, a jovem estaria a filmar-se enquanto tirava o carregador da arma, no entanto, como tinha o dedo no gatilho, e a arma estava destravada, acabou por disparar acidentalmente.

O caso aconteceu na terça-feira, mas a jovem só foi acusada no dia seguinte à noite, por provocar lesões graves numa criança.

Thomas Gilliland, porta-voz da polícia do Condado de Harris, deixou um alerta: "As armas não devem ser adereços para utilizar em selfies ou em qualquer tipo de vídeo (…) podia ter resultado num homicídio”.