A Universidade da Beira Interior manifestou esta sexta-feira o seu pesar pela morte da estudante que estava a fazer Erasmus na Polónia e cujo corpo foi encontrado na varanda do campus de uma Universidade esta quinta-feira.

A UBI afirma que a estudante do curso de Economia, de 20 anos, encontrava-se atualmente na Universidade de Tecnologia de Varsóvia, no âmbito do programa de mobilidade Erasmus.



A Universidade de Beira Interior afirma que as circunstâncias do falecimento estão a ser investigadas pelas autoridades polacas, de acordo com as informações transmitidas pela Universidade de Tecnologia de Varsóvia.



"A Universidade de Beira Interior endereça os mais sentidos votos de pesar e condolências à família e amigos, tendo sido aprovado um voto de pesar pelo ocorrido, na reunião do Conselho Geral, realizada esta manhã", afirma uma nota publicada no site da Universidade, informando "que irá prestar o apoio necessário à família, neste momento de dor".

A jovem de vinte anos foi esta quinta-feira encontrada morta na varanda de um dos dormitórios da Universidade de Educação Física de Varsóvia, afirmou a polícia local à PAP, a agência de notícias polaca.

Uma porta-voz da polícia de Varsóvia disse à agência de notícias que as autoridades foram chamadas ao campus por volta das 08:00 horas desta quinta-feira, onde verificaram que existia um cadáver na varanda de um dos dormitórios.