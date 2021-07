O presidente do Haiti foi assassinado esta quarta-feira em casa. A notícia está a ser avançada pela agência de notícias AFP, que cita o gabinete do primeiro-ministro interino.

O crime deu-se na sequência de um ataque perpetrado por um grupo de indivíduos ainda não identificados. Na sequência do ataque a primeira-dama ficou ferida, tendo sido posteriormente hospitalizada.

O ataque aconteceu durante a noite, e a imprensa local refere que foram disparados vários tiros.

O assassinato do presidente do Haiti surge numa altura de grande instabilidade política, com o primeiro-ministro Claude Joseph a dizer que é ele quem vai ficar responsável pelas decisões políticas do país.

O primeiro-ministro condenou aquilo que classificou como sendo um "ato de ódio, desumano e bárbaro", acrescentando que a Polícia Nacional do Haiti e outras autoridades estão a manter o controlo da situação no país caribenho.