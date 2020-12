O eurodeputado húngaro József Szájer demitiu-se no domingo das suas funções no Parlamento Europeu. Vários jornais belgas avançaram esta terça-feira que o parlamentar tinha estado presente numa orgia gay na cidade de Bruxelas, que decorreu no dia 27 de novembro.

O agora ex-eurodeputado é conhecido por ter ajudado a passar a lei constitucional que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Hungria.

Já depois disso, József Szájer admitiu ter estado na festa, onde grande maioria dos participantes eram homens e onde também foram encontradas drogas. A polícia acabou por interromper a festa, uma vez que a mesma não respeitava as regras de confinamento em vigor na capital belga.

Aliado do primeiro-ministro Viktor Órban e fundador do partido ultraconservador Fidesz, József Szájer enviou uma carta ao presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, na qual admite ter estado presente na referida festa.

A polícia foi chamada ao local por causa do barulho causado pela festa, que decorria para lá das 22:00, hora em que está previsto um recolher obrigatório, por causa da pandemia de covid-19.

O jornal Het Nieuwsblad avança que a festa decorreu no primeiro andar de um bar gay, muito perto de uma esquadra da polícia. Ao chegarem ao local, os agentes terão encontrado 25 pessoas, quase todas nuas, envolvidas numa orgia, refere a publicação.

O mesmo jornal adianta ainda que o eurodeputado terá tentado escapar por um algeroz, acabando por ficar ferido na tentativa de fuga. Foi intercetado pelas autoridades, mas invocou a imunidade política.

Segundo o comunicado das autoridades, uma outra pessoa acabou por invocar a imunidade parlamentar.

NEW STATEMENT: Wow, police reveal more incredible details from the gay “gang bang” they busted on Friday night



TWENTY people involved



TWO other men invoked diplomatic immunity



THE MEP fled along a gutter, but was apprehended with blood on his hands and drugs in his backpack pic.twitter.com/LfJswk2M5j