Duas pessoas morerram na tarde de sábado na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, devido a confrontos com a polícia, segundo fontes hospitalares citadas pela agência de notícias Reuters.

Já a organização não-governamental Foro Penal, citada pelo jornal The Washington Post, dá conta da morte de quatro pessoas , este sábado, em Santa Elena de Guairen, na fronteira da Venezuela com o Brasil.

Fomos informados que coletivos atiraram contra as pessoas na fronteira, e a situação é grave", disse o diretor da organização não-governamental, Alfredo Romero.

Já na fronteira com a Colômbia, um camião com ajuda humanitária ardeu na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, na localidade de Ureña, situação denunciada pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó e mostrada pela televisão estatal do país.

De acordo com a agência de notícias Reuters, muitas pessoas começaram a retirar caixas com mantimentos de um segundo camião, com a polícia a voltar a disparar gás lacrimogéneo.

El régimen usurpador se vale de los actos más viles e intenta quemar el camión con ayuda humanitaria que se encuentra en Ureña.



Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas.



La avalancha humanitaria es indetenible pic.twitter.com/bU2PPzSGcu — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de fevereiro de 2019

Na fronteira com a Colômbia - país com o qual o presidente Nicolás Maduro anunciou um corte de relações - duas pessoas ficaram feridas este sábado numa intervenção da polícia venezuelana, que impediu a entrada de centenas de manifestantes que queriam acompanhar os camiões com ajuda humanitária da cidade colombiana de Cúcuta até à Venezuela.

Os agentes da polícia utilizaram gás lacrimogéneo contra centenas de civis, que se concentraram desde manhã cedo junto à ponte fronteiriça Simon Bolívar e que responderam com arremesso de pedras.

As imagens dos confrontos têm sido partilhadas através das redes sociais.

#Colombia border security footages shows #Venezuela riot police firing tear gas at the Francisco de Paula Santander bridge forcing those trying to enter with humanitarian aid to retreat from the convoys. pic.twitter.com/HNsVIZd27c — Kejal પ્રવીણ Vyas (@kejalvyas) 23 de fevereiro de 2019

Este sábado é a data limite anunciada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, para a entrada no país de 14 camiões e 200 toneladas de ajuda humanitária reunida para a Venezuela.

Juan Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como Presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela neste dia, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos.

Guaidó já anunciou que camiões com ajuda entraram no país, pela fronteira com a Colômbia, mas é ainda incerto se tal aconteceu de facto.

¡Atención Venezuela!

Anunciamos que los camiones de la ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano. El régimen usurpador está impidiendo su paso. No podrán con nuestra decisión irreversible de vivir en libertad.

#23FAvalanchaHumanitaria pic.twitter.com/PBFJnRnaJm — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de fevereiro de 2019

Camiões travados

Já na fronteira com o Brasil, dois camiões com ajuda internacional dos governos brasileiro e norte-americano ainda se encontram do lado brasileiro da fronteira com a Venezuela, em Pacaraima, segundo testemunhou a agência Lusa na sequência de declarações da deputada venezuelana Yuretzi Idrogo.

Estamos aguardando para passar a ajuda humanitária. O povo precisa. Os venezuelanos estão precisando disso hoje", disse à Lusa a deputada da oposição venezuelana.

Dezenas de venezuelanos aguardam na fronteira do Brasil com a Venezuela, à volta de dois camiões com bens alimentares e 'kits' de material médico e medicamentos.

Segundo a deputada Yuretzi Idrogo, os populares estão na linha divisória da fronteira a aguardar indicações de uma comissão de deputados que estão em Santa Elena Uairen a negociar com as autoridades venezuelanas a entrada dos camiões.

Há pelo menos quatro bloqueios militares em Santa Elena e estamos a protestar aqui para passar com a ajuda", acrescentou.

Ataques de sexta-feira

A deputada também disse que os venezuelanos que cercam os dois camiões protestam contra os ataques ocorridos na sexta-feira, quando indígenas da tribo Pemon, que vivem perto da fronteira, se envolveram em confrontos com militares venezuelanos.

Dos confrontos resultaram dois mortos e 15 feridos, todos com ferimentos de balas.

As vítimas faziam parte de uma comunidade indígena que defende a entrada de ajuda humanitária em território venezuelano.

Enquanto a deputada falava à Lusa era possível observar-se pelo menos 10 soldados venezuelanos a vigiar para tentar impedir a entrada na Venezuela a partir de áreas adjacentes à linha de fronteira, através de caminhos paralelos que existem na região e são usados por venezuelanos que tentam atravessar a fronteira, que foi encerrada sexta-feira por ordens do Presidente contestado Nicolás Maduro.

Maduro desafia Guaidó

Este sábado, Nicolás Maduro anunciou o corte de relações diplomáticas com a vizinha Colômbia, ao mesmo tempo que voltou a desafiar o autoproclamado Presidente interino Juan Guaidó, por não ter convocado ainda eleições presidenciais antecipadas no país.

Trinta dias (depois de se autoproclamar Presidente) porque não convocou eleições. Se tem o poder, supostamente", desafiou.

Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, perante milhares de simpatizantes que hoje marcharam na capital em apoio da revolução bolivariana.

Onde está a convocatória, se têm um Presidente interino. Eu desafio-o a convocar eleições, para ver quem tem votos e quem ganha eleições neste país", acrescentou, apelidando Juan Guaidó de "marioneta vendida ao império".

Segundo Nicolás Maduro, "as eleições deveriam ser hoje, porque assim o manda a Constituição", fazendo alusão à legislação venezuelana segundo a qual uma vez assumido o cargo o Presidente interino tem um mês para convocar eleições presidenciais.

O Presidente da Venezuela disse ainda que os venezuelanos estão "numa batalha pelo direito à paz, com justiça e independência".