O fundador da Wikileaks Julian Assange foi condenado esta quarta-feira a 50 semanas de prisão por ter violado a medida de coação de liberdade condicional que lhe foi aplicada em 2012.

Assange, de 47 anos, já tinha sido considerado culpado após a sua detenção, a 11 de abril.

Recorde-se que, em 2012, o fundador da Wikileaks pediu asilo à embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, onde as autoridades investigavam alegadas práticas de crimes sexuais contra duas mulheres, em 2010. Considerando que não havia perspetivas de extraditar Assange para a Suécia num futuro próximo, os procuradores suecos acabaram por arquivar o processo em 2017.

Assange foi detido pela polícia inglesa a 11 de abril depois de ter estado sete anos na embaixada do Equador em Londres. O presidente do Equador justificou a retirada do asilo na sequência de "repetidas violações das convenções internacionais".

Desde outubro do ano passado que Assange, fundador da organização que divulgou documentos, fotos e informações confidenciais sobre negócios obscuros de governos, multinacionais e fortunas pessoais, estava sob ameaça de expulsão da embaixada do Equador em Londres.

Sobre Julian Assange, 47 anos, recaía um mandado de detenção emitido em 29 de junho de 2012 pelas autoridades britânicas. A polícia do Reino Unido informou ainda que à chegada à esquadra londrina, às 10:53, o ativista australiano foi alvo de um mandado de extradição em nome das autoridades dos Estados Unidos.

As acusações norte-americanas relativas à publicação de dezenas de milhares de documentos governamentais secretos poderão levar a uma batalha judicial para tentar extraditá-lo para os Estados Unidos.