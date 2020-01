A construtora automóvel japonesa Nissan considerou hoje a fuga do ex-presidente da empresa Carlos Ghosn para o Líbano "um ato que desafia o sistema judicial" do país.

A fuga do ex-presidente Carlos Ghosn para o Líbano sem autorização do tribunal, em violação das condições da libertação sob fiança, é um ato que desafia o sistema judicial do Japão", indicou a empresa num comunicado, divulgado uma semana depois de Ghosn, de 65 anos, se encontrar no Líbano.