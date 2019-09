Cientistas japoneses identificaram uma nova espécie de dinossauro ao reconstituir um esqueleto quase completo com oito metros de comprimento, o maior já descoberto no país.

O conjunto de ossos com 72 milhões de anos levou a equipa de investigadores da universidade de Hokkaido a concluir que o esqueleto pertence a uma nova espécie identificada na família dos hadrossáurios, dinossauros herbívoros conhecidos pelos "bicos de pato".

O dinossauro foi batizado como "Kamuysaurus japonicus", que significa "deus dragão japonês", anunciou a universidade em comunicado, ao mesmo tempo que um artigo na revista científica britânica "Scientific Reports".

"O facto de ter sido encontrado um novo dinossauro no Japão significa que existiu um mundo independente de dinossauros no Japão ou no leste da Ásia, com um processo evolutivo diferente", salientou o principal investigador, Yoshitsugu Kobayashi.

O Kamuysaurus japonicus terá habitado em regiões costeiras, habitat raro para os dinossauros da época que terá "desempenhado um papel importante na diversificação" dos dinossauros no início da sua evolução.