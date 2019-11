Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, trabalhou em segredo durante dois dias na maternidade de um dos mais movimentados hospitais londrinos.

Segundo a agenda pública dos membros da releza, Kate passou dois dias no Kingston Hospital.

Segundo a imprensa britânica, a duquesa terá estado na unidade de saúde a propósito do trabalho que tem feito para o projeto Early Years (primeiros anos, em tradução livre), e que procura perceber como é que as experiências das crianças entre o nascimento e os cinco anos as afetam depois como adultos.

Kate, que é mãe de três filhos - o príncipe George, de 6 anos, a princesa Charlotte, de quatro, e o príncipe Louis, com um ano e meio - já demonstrou várias vezes ter uma afinidade natural para com os mais pequenos e tem dedicado muito tempo às organizações que envolvem crianças, bem como a saúde mental.

A duequesa apadrinhou e visitou recentemente a East Anglia's Children's Hospices, unidades dedicadas às crianças e jovens com doenças graves.