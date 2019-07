O príncipe George celebra, esta segunda-feira, o seu sexto aniversário e, para assinalar a data, os duques de Cambridge divulgaram novas fotos do primogénito.

As fotografias - onde George aparece com uma camisola da Seleção Inglesa - foram tiradas pela mãe, Kate Middleton, nos jardins do Palácio de Kensington. Já a terceira fotografia foi tirada durante as férias de família.

"Parabéns ao príncipe George que celebra o seu sexto aniversário hoje. Para assinalar a ocasião, os duques de Cambridge partilharam três novas fotografias do príncipe", pode ler-se na legenda.