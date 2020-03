/ AM com Lusa

Os duques de Cambridge estão numa viagem oficial de três dias à Irlanda e, esta terça-feira, o primeiro dia da visita, ficou marcado pelas declarações do príncipe William sobre o assunto mais comentado do momento.

Numa conversa descontraída durante a receção oferecida pelo embaixador da Grã-Bretanha, na fábrica do Guinness em Dublin, o neto mais velho da rainha Isabel II falava com o paramédico Joe Mooney, do Serviço Nacional de Ambulâncias, quando aproveitou para o questionar sobre como estão a lidar com a crise provocada pela epidemia do novo coronavírus.

‘Aposto que todas as pessoas estão a dizer algo como 'eu tenho coronavírus, estou a morrer' e vocês têm de responder 'não, apenas acabou de tossir'", afirmou o príncipe William.

O duque de Cambridge brincou ainda com um grupo de paramédicos irlandeses dizendo, em tom bem-humorado, estar, juntamente com Kate, a transmitir o vírus sem querer. Isto porque, nas últimas horas, os casos reportados no Reino Unido ultrapassam os 50.

"Estamos a espalhar o coronavírus, desculpe", afirmou, em tom de brincadeira.

As declarações do príncipe aconteceram no mesmo dia em que a rainha Isabel II usou, pela primeira vez, luvas durante uma investidura. Um gesto que foi visto como uma preocupação da família real com a epidemia que tem assolado o mundo.

Rainha Isabel II numa investidura a 3 de março

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 50 mil recuperaram.

Além de 2.983 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou cinco casos de infeção, dos quais quatro no Porto e um em Lisboa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.