O príncipe William e Kate Middleton revelaram, durante uma videochamada com jovens voluntários, que têm estado a fazer trabalho de voluntariado durante a pandemia.

A duquesa de Cambridge tornou-se, assim como a duquesa da Cornualha, a Condessa de Wessex e a Duquesa de Gloucester, em voluntária do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) e tem feito chamadas de "check in" com pessoas que estão em isolamento voluntário.

Por sua vez, o duque de Cambridge revelou que tem sido um dos voluntários do Shout 85258, um projeto que oferece apoio através de mensagens de texto durante crises pessoais. No entanto, quem envia mensagens não sabe que está a falar com um membro da família real.

"Vou partilhar um pequeno segredo convosco, mas sou voluntário da plataforma", afirma William sob o olhar orgulhoso da mulher.

Para fazer este trabalho, o príncipe William recebeu formação sobre saúde mental. Segundo o palácio de Kensington, a semana de voluntariado do príncipe termina este domingo.

To all the incredible volunteers across the UK this #VolunteersWeek: Thank you.@GiveUsAShout | @Cyouthcic pic.twitter.com/2QavveKkF0 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 5, 2020

Juntamente com os duques de Sussex, William e Kate ajudaram a lançar o projeto Shout 85258 no ano passado, tendo investido cerca de três milhões de libras no serviço através da Royal Foundation.