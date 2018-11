Nancy Abell poderá ter salvado a vida de Katharina Groene quando ligou para as autoridades a 24 de outubro. A norte-americana conheceu a turista alemã quando esta tentava atravessar a Cordilheira das Cascatas, em Stevens Pass, no estado norte-americano de Washington, até à fronteira com o Canadá sem equipamento para a neve.

Abell é uma ávida caminhante e conhecedora da região que Groene se preparava para explocar. Groene contara a Abell que tinha começado a caminhada no Pacific Crest Trail, junto à fronteira mexicana, em maio, e estava determinada a completá-la. A norte-americana tentou convencer a turista a não prosseguir caminho sem o equipamento necessário, mas sem sucesso.

Quando não conseguiu demover a alemã, Abell continuou a acompanhar a evolução do tempo e alertou as autoridades, uma vez que a previsão meteorológica indicava que o mau tempo iria abater-se sobre a região, incluíndo neve e baixas temperaturas, acreditando que Groene corria perigo de vida.

A equipa de helicópteros de salvamento de Snohomish County encontrou Katharina Groene na terça-feira perto de Glacier Peak, depois de seguir um rasto de pegadas da alemã na neve. A alemã estava encharcada, o abrigo de lona voara com o vento e tinha poucos mantimentos. Groene tentara ligar para as autoridades, mas não tinha cobertura de rede.

Regressada a Snohomish, Groene encontrou Abell à sua espera na sede do xerife. A alemã vai ficar em casa da norte-americana que lhe salvou a vida até regressar à Alemanha.