O internacional português, Cristiano Ronaldo, regressou este sábado a Old Trafford com a camisola do Manchester United vestida e da melhor forma: com dois golos sobre o Newcastle. "O meu regresso a Old Trafford foi apenas um pequeno lembrete do motivo pelo qual este estádio é conhecido como Teatro dos Sonhos.", escreveu o craque.

No entanto, a partida ficou também marcada por um momento menos favorável para Ronaldo, ainda que tenha passado despercebido para muitos.

Uma aeronave sobrevoou o estádio com uma tarja onde se podia ler ‘believe Kathryn Mayorga’ (acreditem na Kathryn Mayorga).

Segundo avançou a BBC, a iniciativa terá partido do grupo feminista Level Up, recordando as acusações de que Cristiano Ronaldo foi alvo por abuso sexual.

O grupo avançou que tinha como objetivo ‘interromper a festa’ em torno do regresso do jogador português ao Manchester United.

À BBC, uma das responsáveis, Janey Starling, afirmou mesmo que a ideia da tarja sobrevoar o estádio era "enviar uma mensagem para que as acusações por violação não sejam retiradas de campo".

Recorde-se que, desde 2019 que o futebolista se vê envolvido num escândalo sexual, após Mayorga, que conheceu em 2009 durante uma festa em Las Vegas, ter avançado com uma queixa crime, alegando ter sido vítima de uma violação.