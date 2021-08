A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, anunciou esta quarta-feira que a contagem oficial de mortes por covid-19 no estado é, afinal, de 55.400, em vez dos 43.400 que eram contabilizados até então.

Ao segundo dia no cargo, depois de substituir Andrew Cuomo na sequência de um escândalo sexual, a governadora do estado norte-americano tenta, desta forma, passar uma imagem daquilo que entende ser uma maior transparência.

Estamos a divulgar mais dados do que anteriormente, então as pessoas agora sabem que as mortes em hospitais e lares de idosos são consistentes com os números apresentados pelo Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). Há uma série de coisas que não estavam a acontecer e eu vou fazê-las acontecer. A transparência vai ser marco da minha administração", afirmou em declarações à MSNBC.