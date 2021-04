A Rússia começou hoje a retirar as tropas que tinham sido enviadas para a Península da Crimeia para exercícios militares, um movimento que provocou a escalada de tensões no leste da Ucrânia.

As tropas do Distrito Militar Sul e as forças aerotransportadas que participaram nos exercícios começaram a regressar aos quartéis", disse o Ministério da Defesa da Rússia através de um comunicado.