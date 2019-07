As autoridades da Coreia do Sul anunciaram que a Coreia do Norte voltou a disparar esta quarta-feira dois mísseis balísticos de curto alcance, a partir da costa oriental do país.

De acordo com o Estado-maior conjunto sul-coreano, o primeiro míssil balístico foi lançado às 05:06 (21:06 de terça-feira em Lisboa) e o segundo 21 minutos depois.

Os dois projéteis alcançaram uma altura de 30 quilómetros e percorreram cerca de 250 quilómetros antes de cair no mar, indicou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, que citou dados oficiais.

Este é o segundo ensaio de mísseis balísticos em menos de uma semana, depois de na quinta-feira o regime de Pyongyang ter lançado dois projéteis, também a partir da costa oriental, com uma trajetória de perto de 600 quilómetros.

Os ensaios foram supervisionados pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, de acordo com os meios de comunicação da Coreia do Norte.

O ministro da Defesa sul-coreano, Jeong Kyeong-doo, afirmou que os últimos projéteis disparados são de um tipo diferente dos mísseis lançados anteriormente. O responsável não acrescentou pormenores.

Os testes agora realizados acontecem depois da reunião histórica de 30 de junho entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na fronteira entre as duas Coreias, onde decidiram relançar o processo de desnuclearização da península coreana.