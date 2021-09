Kim Yo Jong, a influente irmã mais nova do líder norte-coreano Kim Jong Un, foi promovida ao principal órgão decisório do país, informou a imprensa estatal esta quinta-feira.

O anúncio, publicado pela agência de notícias da Coreia do Norte, KCNA, diz que Kim Yo Jong é agora membro da Comissão de Assuntos do Estado (CAE), o órgão governante do país chefiado pelo irmão.

Kim Yo Jong já era uma das figuras políticas mais importantes da Coreia do Norte e uma importante conselheira do irmão, mas este é o cargo oficial mais alto que alguma vez ocupou.

Outras sete pessoas foram promovidas na mesma altura, como parte de uma reformulação do CAE, embora Kim Yo Jong seja a única mulher.

