Enquanto alguns portugueses ainda estavam na cama, do outro lado do mundo já havia quem festejasse a entrada em 2020. As ilhas de Kiribati e Samoa, no Pacífico festejaram o novo ano quando eram 10:00 em Portugal continental.

Seguem-se as ilhas da Nova Zelândia e da Tonga, também no Pacífico.

Estas duas ilhas, que têm 14 horas de diferença de Portugal, têm pouco mais de 300 mil pessoas em conjunto.

Refira-se que este fuso horário só é praticado pela Samoa desde 2011, altura em que foi alterado para facilitar os negócios com a Austrália e a Nova Zelândia.