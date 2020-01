Um incêndio de enormes proporções matou mais de 30 animais no jardim zoológico de Krefeld, na Alemanha. O fogo deflagrou pela madrugada desta quarta-feira.

O gorila mais velho da Europa morreu na sequência do incêndio. Massa tinha 48 anos.

O jardim zoológico anunciou que morreram onze chimpanzés, cinco orangotangos e dois gorilas, além de outras espécies de macacos.

Segundo a Euronews, uma investigação já está em curso, e as autoridades acreditam que o fogo poderá ter sido provocado por lanternas chinesas, que foram avistadas no céu pouco antes do início do incêndio.

O diretor do parque, Wolfgang Dreßen, disse em conferência de imprensa que dois chimpanzés sobreviveram "miraculosamente" com ferimentos ligeiros.