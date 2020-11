A estrela da NBA LeBron James recorreu ao Twitter para encontrar respostas sobre o homicídio da irmã do amigo de infância, Brandon Weems. O objetivo é encontrar a pessoa que terá baleado Ericka Weems, na cidade de Akron, no estado do Ohio.

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔