A junta de freguesia de La Torre d’en Doménec, uma localidade da província de Castellón está à procura de famílias com filhos em idade escolar que queiram viver na aldeia. Em troca, dá casa e trabalho garantido aos novos habitantes.

La Torre d’en Doménec tem apenas 160 habitantes recenseados e quer reabrir a escola, que está encerrada há oito anos, por falta de crianças. O trabalho oferecido passa pela gestão do bar municipal, que também teve de encerrar por falta de mão de obra.

A freguesia é governada por Héctor Prats, do Partido Popular, e está a seguir o exemplo de várias localidades espanholas. Foi assim em Zucaina, também na província de Castellón, que conseguiu reativar a escola também oferecendo casa e trabalho a novos habitantes.

La Torre d’en Doménec só tem atualmente três crianças em idade escolar. A Junta de Freguesia necessita de mais três crianças para conseguir reabrir a escola. O estabelecimento faz parte de um Agrupamento de Escolas Rurais, juntamente com as das localidades Vilanova d’Alcolea, Benlloc e La Pobla Tornesa. Todas as outras localidades conseguem manter as escolas abertas.

Localidade livre de covid-19

La Torre d’en Doménec situa-se na comarca de Plana Alta e está apenas a 15 minutos do mar das Baleares e a 25 da capital da província. A economia gira em torno da agricultura, da ganadaria e do turismo.

Como vantagem adicional, de acordo com o portal ABC.es, é uma das poucas localidades da Comunidade Valenciana que se podem considerar livres da covid-19. Em mais de um ano de pandemia em Espanha, só registou um caso positivo de covid-19.

A junta de freguesia quer reabrir a escola e o bar antes do próximo verão, a tempo da época turística. Por isso, espera, até lá, ter o processo de seleção dos candidatos concluída.

As candidaturas estão abertas e devem ser feitas através do endereço de correio eletrónico info@latorredendomenec.es.