No Brasil, quatro homens, fortemente armados, disfarçaram-se de polícias federais e roubaram 750 quilos de ouro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo.

O ouro está avaliado em 30 milhões de dólares, quase 27 milhões de euros, tinha como destino Zurique e Nova Iorque.

Os assaltantes entraram no aeroporto, com duas viaturas clonadas da policia federal, e depois usaram uma empilhadora para roubar o ouro. Usavam fardas da Policia Federal, distintivos, máscaras e tinham pistolas e metralhadoras.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal, o grupo fez refém a família do supervisor de logística do aeroporto, durante a noite, para conseguir acesso a informações privilegiadas, sobre o aeroporto e a carga de placas de ouro.

O assalto não fez vítimas e até agora a polícia não tem qualquer sinal da carga roubada. O ouro e os assaltantes desapareceram, numa carrinha e numa ambulância.