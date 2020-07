A atriz da série Glee, Naya Rivera, de 33 anos, está desaparecida desde a tarde de quarta-feira, depois de um passeio de barco com o filho, num lago na Califórnia.

A polícia local informou que as equipas de resgate permanecem no local à procura da jovem atriz.

De acordo com a BBC, as autoridades disseram ainda que Naya alugou um barco na tarde de quarta-feira e seguiu com o filho de 4 anos para um passeio.

O agente do condado de Ventura, Eric Buschow, afirmou que a atriz chegou a nadar com o menino no lago. A criança voltou para o barco, mas a mãe não. A polícia encontrou depois o filho de Naya no barco, sozinho, a dormir, após o alerta de um velejador.

As operações de busca decorrem com recurso a helicópteros, drones e mergulhadores.

O filho da atriz é fruto do seu casamento com o ator Ryan Dorsey. O casal divorciou-se em 2018, mas partilha a guarda conjunta da criança.