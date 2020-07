A polícia do Panamá está a investigar a morte de sete jovens cujos corpos foram encontrados numa zona de floresta perto de um lago, no sábado.

As vítimas, quatro mulheres e três homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos, foram encontradas perto do Lago Gatun, 80 quilómetros a norte da Cidade do Panamá, a capital do país.

Segundo as autoridades, as sete pessoas pertenciam a um grupo de 14 que estavam a fazer uma caminhada junto ao lago.

Grupo atacado por homens armados

Os outros sete que escaparam relataram que o grupo foi atacado por dois homens armados e, perante o trauma, estão a ser acompanhados por psicólogos.

Segundo o Ministério Público, uma pessoa já foi detida, mas a polícia procura outros cúmplices. De acordo com o responsável do departamento de homicídios, “algumas das vítimas apresentavam ferimentos de bala”.

“É realmente um acontecimento chocante de todos os pontos de vista”, disse.

Ainda não se sabe quais foram as motivações do crime, numa altura em que a polícia continua a investigação, na zona onde os corpos foram descobertos.

A imprensa local relatou que alguns dos familiares das vítimas já tinham alertado para o seu desaparecimento, na sexta-feira.