Um prédio, de 21 andares, desabou esta segunda-feira na cidade de Lagos, na Nigéria.

De acordo com informação avançada pela CNN, o edifício estava em fase de construção e não foi possível ainda precisar quantas pessoas estariam naquele local no momento do colapso, desconhecendo-se, por isso, se há vítimas.

“Pensei que fosse um terramoto", relatou à CNN Olu Apata, presidente da Ordem dos Advogados daquele país, que se encontrava no prédio ao lado do que colapsou.

Apata explicou que o prédio está a ser construído há cerca de dois anos e que os responsáveis da obram estariam em reunião com potenciais compradores desde o início da manhã de hoje.

Nas redes sociais, foram entretanto partilhadas várias imagens e vídeos que mostram pessoas a tentar perceber se haverá feridos.

De lembrar que, em 2019, dois edifícios desabaram, incluindo uma escola, provocando vários mortos. À época, um especialista explicou à CNN que mais de mil prédios corriam risco de colapso naquela cidade nigeriana.