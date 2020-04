Somam-se os casos de mortes em lares nos Estados Unidos. A polícia encontrou 17 corpos na morgue de um dos maiores lares em Nova Jersey.

De acordo com a CNN, os corpos estavam todos identificados, mas as famílias não foram notificadas. No entanto, estes constam de uma lista de 68 vítimas mortais registadas no lar, 26 tinham testado positivo para o novo coronavírus.

Aos corpos encontrados esta segunda-feira, ainda não foram feitos todos os testes para confirmar se este é mais um caso de infeção pela Covid-19.

No Andover Subacute and Rehab Center II que conta com 700 utentes, divididos por duas alas, há já 76 pacientes e 41 funcionários infetados com Covid-19. As autoridades locais explicaram que estes estão separados dos restantes para mitigar o contágio.

"A equipa estava totalmente sobrecarregada e com poucas pessoas", explicou à CNN um dos agentes presentes na operação. "É de longe a situação com mais vítimas mortais que já encontrei em lares. Com base na pandemia e nos números que temos visto, não sei se é chocante, mas é uma situação terrível".

A morgue em que se encontravam os cadáveres estava apenas destinada a receber quatro corpos. Por isso, 13 foram levados num carro frigorífico para o Newton Medical Center.