Uma espécie de larva gelatinosa conhecida como “piolho do mar” está a invadir as praias de Nova Jérsia graças à ação da tempestade tropical “Isaias”.

Segundo especialistas ambientais, as condições meteorológicas fizeram com que as larvas migrassem do estado da Flórida para as praias de Nova Jérsia, onde as águas têm vindo a registar uma temperatura mais elevada.

Este é um problema diretamente relacionado com o aquecimento global”, afirma Jeff Tittol, especialista ambiental, sublinhando que a tempestade tropical “Isaias” poderá fazer com que as condições meteorológicas espalhem esta espécie por toda a costa norte-americana.

Segundo o Departamento de Saúde Pública da Flórida, os “piolhos do mar” têm infestado as águas costeiras por mais de uma centena de anos. As picadas deste animal estão associadas a sintomas como irritação da pele e febre alta, especialmente em crianças.

As praias da região da Flórida têm presenciado nos últimos um enxame de "piolhos do mar", principalmente em torno de Pensacola Beach, levando as autoridades a colocar bandeiras roxas para alertar os banhistas.