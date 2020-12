Um homem foi detido, depois de ter subido para cima da asa de um avião que estava prestes a descolar. O incidente ocorreu no aeroporto de Las Vegas, nos Estados Unidos, no sábado.

Um vídeo filmado do interior do avião mostra Alejandro Carlson, de 41 anos, sentado e a caminhar ao longo da asa, já descalço. A dado momento, acabaria mesmo por se desequilibrar e cair. Um passageiro afirmou que o episódio durou aproximadamente 45 minutos.

O indivíduo saltou as grades do perímetro de segurança”, disse Joe Rajchel, disse o porta-voz do aeroporto.