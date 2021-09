O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo, e assim deve continuar durante as próximas semanas, sendo que as previsões apontam que podem ser até 84 os dias em que o fenómeno continua.

O fumo e a lava tornaram-se parte da ilha de La Palma, nas Canárias, mas as imagens começam a chegar mais longe. A partir do Espaço, o astronauta francês Thomas Pesquet fotografou uma imagem da erupção, na qual é percetível a densa nuvem de fumo e cinza e também a lava incandescente.

Le volcan de #LaPalma aux Canaries. Dans l’obscurité de l’océan, la lave orange vif est encore plus impressionnante.

.

The #LaPalma volcano in eruption. Set against the blackness of the surrounding Atlantic Ocean the bright orange glow is even more impressive.#MissionAlpha pic.twitter.com/HkAhBhLR8N