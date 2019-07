Foram captadas imagens de duas crias de leão-do-atlas, também conhecido como leão-da-barbária, de apenas dois meses, a brincar no recinto do Safari Park Dvur Kralove, na República-Checa. Estes dois mini leões, um macho e uma fêmea, nasceram no parque no dia 10 de maio e pesavam cerca de dois quilos e meio. Hoje, já têm mais de sete. Alguns estudos indicam que, no total dos zoológicos do mundo inteiro, existem apenas 100 leões desta espécie. Naquele que é o seu habitat natural, estes animais selvagens já se encontram extintos. Por essa razão, é importante a reprodução destes felinos em reservas protegidas. Há 30 anos que isto não acontecia neste parque