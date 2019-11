Uma mulher foi detida e acusada depois de ter entrado dentro da zona dos leões no jardim zoológico do Bronx, em Nova Iorque. O caso remete-se a setembro passado, mas a polícia do estado só agora deteve a suspeita, que enfrenta duas acusações de trangressão criminal.

O momento protagonizado por Myah Autry, de 30 anos, foi registado e colocado nas redes sociais.

No vídeo, o leão parece surpreendido, enquanto a mulher se apresenta descontraída, mesmo quando o animal se aproxima dela.

Eu quero chegar perto dele" , pode-se ouvir a mulher a dizer.

Em comunicado, a polícia acabou por afirmar que "esta ação foi uma violação séria que podia ter resultado em lesões graves ou em morte".

