Um helicóptero do dono do Leicester City despenhou-se este sábado à noite junto ao estádio do clube. Segundo a BBC e a Reuters, o dono do clube, Vichai Srivaddhanaprabha, estava no aparelho quando tudo aconteceu.

A agência Reuters diz que também estavam no aparelho a filha de Srivaddhanaprabha, dois pilotos e uma quinta pessoa que ainda não foi identificada.

O aparelho caiu na noite de sábado num parque de estacionamento adjacente ao estádio, pouco depois de ter levantado voo.

Testemunhas citadas pela BBC disseram que o helicóptero andou aos círculos, depois formou-se uma bola de fogo e o aparelho acabou por cair.

O acidente aconteceu cerca de uma hora depois do empate em casa a uma bola entre o Leicester e o West-Ham.

Na sequência do acidente, uma porta-voz do Leicester afirmou apenas que o clube estava a assistir a polícia e os serviços de emergência a lidar com um “incidente” junto ao estádio. A mesma fonte disse que o clube ia emitir um comunicado logo que houvesse mais informações.

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.” — Leicester City (@LCFC) October 27, 2018

Imagens partilhadas nas redes sociais mostraram o aparato no local.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018

Vichai Srivaddhanaprabha é um milionário tailandês que fundou a empresa de venda a retalho King Power.

O clube inglês foi adquirido pela empresa em 2010 por um valor que rondou os 50 milhões de euros, quando disputava o segundo escalão. A King Power dá o nome ao estádio do Leicester e tem o seu logótipo nas camisolas da equipa.