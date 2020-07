Um autorretrato de Rembrandt foi hoje vendido por 14,5 milhões de libras (16 milhões de euros) num leilão virtual da Sotheby's, um novo recorde para um autorretrato do pintor holandês.

A Sotheby's informou que o "Autorretrato Usando um Colar e Chapéu Preto", de 1632, recebeu seis licitações. O último autorretrato de Rembrandt a aparecer em leilão foi vendido em 2003, por 6,9 milhões de libras esterlinas.

O quadro hoje vendido é um dos únicos três autorretratos do pintor que se encontram nas mãos de privados.

A venda fez parte de um leilão 'online' com obras que abrangem cinco séculos de história da arte, de Rembrandt a Picasso, Joan Miró e Banksy.

Com a mudança do calendário mundial de arte global, também nós aproveitámos a oportunidade para fazer as coisas de forma diferente", disse a presidente da Sotheby's Europe, Helena Newman. O leilão serve para "uma nova geração de colecionadores [que] mostram menor preocupação com as categorias do mercado de arte tradicional do passado", acrescentou.