Um grupo de investigadores das Universidades de Magdalena e Quindío, na Colômbia, conseguiu capturar em imagens vários lagartos da espécie Lepidoblepharis miyatai, o lagarto mais pequeno do mundo que se pensava que estava "possivelmente extinto". As imagens foram feitas no Parque Nacional Natural Tayrona.

De acordo com a agência EFE, o feito foi conseguido por uma equipa de biólogos e antropólogos que, acompanhados de profissionais do audiovisual, conseguiram capturar as imagens divulgadas na segunda-feira para o projeto “The small world of Lepidoblepharis miyatai: Taxonomic-ecological relationships as conservation tools" ("O pequeno mundo de Lepidoblepharis miyatai: relações taxonómicas-ecológicas como ferramentas de conservação" em tradução livre), fundado pela Sociedade Zoológica de Londres.

"O Lepidoblepharis miyatai é um pequeno lagarto endémico às florestas secas tropicais do nordeste da Sierra Nevada de Santa Maria e a descrição original para esta espécie é baseada nas amostras recolhidas em 1964 na Baía de Gairaca. Encontrar este lagarto na serapilheira era como procurar uma agulha num palheiro, por isso os investigadores usaram técnicas onde removeram todo o material do chão até encontrarem os animais. Por mais de 52 anos, esta espécie passou despercebida e, como não foi feito nenhum trabalho, foi considerada possivelmente extinta", afirmou a investigadora Liliana Saboyá Acosta.

A maior população desta espécie - considerada em risco na Colômbia - foi nas florestas de Bonito Gordo, Ensenada Concha, Gayraca, Neguanje, Pueblito e Los Naranjos, assim como nas de Las Tinajas, Termonorte e Hacienda de Palanganas.