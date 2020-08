Os passageiros que chegaram de Beirute ao Aeroporto Internacional do Dubai foram recebidos com flores e uma mensagem de apoio, no passado domingo. O gesto, partilhado nas redes sociais, serviu para demonstrar apoio ao povo libanês, depois da explosão que provocou mais de 170 mortos e seis mil feridos.

CEO, Paul Griffiths: “@DubaiCustoms’ initiative to give flowers to passengers arriving from Beirut [shows the]spirit of kindness at the heart of the aviation community.I’m sure it has provided some measure of comfort for the Lebanese passengers during these very difficult times.” pic.twitter.com/yozuS2buBn — Dubai Airports (@DubaiAirports) August 9, 2020

Os 163 passageiros que aterraram nos Emirados Árabes Unidos vindos do Líbano foram apanhados de surpresa, quando os funcionários alfandegários os receberam uma rosa branca com uma mensagem do presidente Sheikh Zayed Al-Nahyan.

Reconstruir o Líbano é como reconstruir os Emirados Árabes Unidos”, pode ler-se no bilhete recebido pelos passageiros libaneses.

O CEO do Aeroporto Internacional do Dubai, Paul Griffiths, utilizou as redes sociais para sublinhar que o gesto demonstra “o espírito de bondade da comunidade da aviação” e espera que a iniciativa sirva para dar “algum tipo de conforto” aos passageiros libaneses que passam “por tempos muito difíceis”.

Recorde-se que a enorme explosão que devastou o porto e alguns bairros de Beirute provocou 171 mortos e mais de 6.000 feridos.

De acordo com as autoridades, a deflagração ocorreu num armazém do porto onde estavam armazenados desde 2014 cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio sem as devidas medidas de segurança.