A Agência de Refugiados das Nações Unidas (ACNUR) apontou a possibilidade de um naufrágio no mar Mediterrâneo ter provocado mais de 150 mortos. Os migrantes estavam ao largo da costa da Líbia. Se o número se confirmar, trata-se da maior perda de vidas humanas no Mediterrâneo este ano.

No entanto, também há boas notícias. A ACNUR anunciou que foram salvas outras 150 pessoas, que já desembarcaram, e que estão a receber cuidados médicos e assistência humanitária.

Terrible news. Reports coming in of large shipwreck off the coast of Libya. Some 150 survivors understood to have been saved, returned to Libya. One of survivors reports that a large group died at sea, estimates could be around 150. Details still coming in.

As vítimas naufragaram ao largo da costa de Al Khoms, na cidade Líbia, de onde terão partido. Estiveram envolvidas no acidente cerca de 300 pessoas, mas não se sabe ao certo quantos barcos estavam a ser utilizados.

O porta-voz da ACNUR, Charlie Yaxley, acredita que o acidente tenha provocado várias vítimas mortais, e receia a dimensão dos números: “Um dos sobreviventes disse que um grande grupo morreu no mar, as estimativas podem rondar os 150 mortos”.

Se as estimativas estiverem corretas, esta é a maior perda de vidas humanas no Mediterrâneo, em 2019. É urgente salvar vidas no mar” , alertou Charlie Yaxley.

If estimated figures are correct, this is the largest loss of life on the central Med in 2019.



A reminder, if it was needed, that there MUST be a shift in approach to the Mediterranean situation.

Urgent need to save lives at sea. https://t.co/wTl7Thwzru