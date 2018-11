O capitão de um pesqueiro espanhol afirmou que o navio está "preso no mar" Mediterrâneo há quase uma semana depois de ter resgatado 12 migrantes de um barco insuflável proveniente da Líbia.

Estamos presos no mar, não podemos ir a lado nenhum", disse na terça-feira Pascual Durá. Itália e Malta já recusaram a entrada dos migrantes.

Desde quinta-feira passada que 13 tripulantes dividem o "Nuestra Madre Loreto" com 12 migrantes oriundos do Níger, Somália, Sudão, Senegal e Egito.

Os serviços de resgate marítimo espanhóis, com os quais o pesqueiro está em contacto, ofereceram apenas a possibilidade de deixar os migrantes na Líbia, explicou Durá.

"Se formos até à Líbia, arriscamos um motim", disse o capitão, acrescentando: "Assim que ouvem a palavra 'Líbia', [os migrantes] ficam nervosos e histéricos".

Não queremos mandar este pobre gente de volta para a Líbia. Depois do que fizeram para vir para cá, não queremos mandá-los de volta para o lugar do qual fugiram", afirmou.

O capitão garantiu ainda só terem mantimentos para seis ou sete dias, antes de uma tempestade que se aproxima.

Mais de 106.000 migrantes chegaram à Europa por via marítima desde o início do ano, segundo a Organização Internacional para as Migrações, que registou 2.119 mortes durante este período.