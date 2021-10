A filha da supermodelo Kate Moss, Lila Grace Moss, foi muito aplaudida pelo público, após ter desfilado na passerelle com uma bomba de insulina na perna esquerda.

A jovem, de 19 anos, exibiu o dispositivo que utiliza para controlar os níveis de insulina, durante Semana da Moda de Milão, em Itália.

A modelo sofre de diabetes Tipo 1 e fez questão de o mostrar. O objetivo era dar visibilidade à doença e normalizar os aparelhos que os doentes utilizam diariamente.

Acho que muitas pessoas não sabem que tenho diabetes. Não é algo que é visível, por isso ninguém poderia sabê-lo apenas a olhar”, afirmou a jovem em entrevista à revista The Kit .

Também na Semana da Moda de Londres, Lila Grace fez questão de ser fotografada com um medidor de glicémia no braço, que serve para controlar os níveis de açúcar no sangue.

A modelo estreou-se no mundo da moda com apenas 13 anos, ao lado da mãe, na capa da revista Vogue italiana. Alguns anos mais tarde, foi a cara da campanha da marca de beleza "Marc Jacob Beauty".

No entanto, foi apenas no ano passado que realizou o seu primeiro desfile. Desde então, tem imposto a sua irreverência na passerelle.

Depois de ter publicado a fotografia com a bomba de insulina na perna, a modelo recebeu largos elogios.

Linda, estou tão orgulhosa", "Obrigada por usares a bomba de insulina com tanto orgulho", "Estás de arrasar com a bomba de insulina", são alguns dos muitos elogios que Lila recebeu nas redes sociais.