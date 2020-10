Já havia um macaco, uma orca, um beija-flor, até uma figura que muitos gostam de comparar a um astronauta, mas o deserto de Nazca escondia mais um animal. Arqueólogos peruanos descobriram agora o desenho de um gato gigante, com 37 metros de comprimento, nas célebres Linhas de Nazca, compostas por centenas de geóglifos - figuras de grandes dimensões, que se tornam visíveis a partir do ar e são delineadas num terreno através do desbaste da vegetação ou pelo alinhamento de rochas, por exemplo.

O felino, segundo os especialistas, terá sido feito entre 200 A.C e 100 A.C. e foi descoberto durante trabalhos no deserto para melhorar os acessos a uma colina que permite observar sem obstáculos vários dos geóglifos ali presentes.

As Linhas de Nazca são Património Mundial da Unesco desde 1994 e ficam a cerca de 400 quilómetros a sul de Lima, capital do Peru, cobrindo cerca de 450 quilómetros quadrados.

A figura praticamente não era visível e estava prestes a desaparecer porque fica num declive íngreme que está sujeito aos efeitos da erosão", revelou em comunicado o Ministério da Cultura do Peru.

É incrível continuarmos a encontrar novas figuras, mas sabemos que ainda há mais por encontrar", disse à agência Efe Johny Isla, o arqueólogo responsável pelas Linhas de Nazca, que explicou ainda que o geóglifo foi limpo e restaurado na última semana.

Nos últimos anos, entre 80 a 100 figuras foram descobertas nos vales de Nazca e Palpa e a tecnologia tem sido um grande auxílio para os arqueólogos, já que grande parte dos geóglifos foram descobertos com imagens recolhidas por drones.