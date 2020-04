Erin é uma bebé de seis meses que está a emocionar Inglaterra. A menina nasceu com problemas cardíacos, foi submetida a uma intervenção cirúrgica ao coração em dezembro e já usava o ventilador devido a problemas na traqueia.

Erin já estava internada no Alder Hey Children’s Hospital, em Liverpool ainda antes de contrair a doença. Esta sexta-feira, os pais anunciaram nas redes sociais que a bebé tinha sido infetada com Covid-19.

É com o coração partido que anuncio que hoje [sexta-feira] a Erin testou positivo para o Covid-19. Durante a noite teve dificuldades em respirar e começou a mostrar sintomas. Hoje testou positivo”, disse Emma Bates, mãe da bebé.

O pai da criança está em isolamento social em casa, em Manchester.

O estado de saúde da menina é, para já, estável, mas a mãe de Erin tem receio de também contrair a doença e de ficar separada da filha: “Se eu começar a desenvolver sintomas do vírus vou ser levada para outro hospital e a Erin vai ficar sozinha. Parte-me o coração pensar que se as coisas piorarem, a nossa bebé vai ficar sozinha numa altura em que precisa da mãe e do pai”.

A família tem aproveitado para sensibilizar a população para a necessidade de permanecer em casa durante a pandemia.