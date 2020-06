O gato que inspirou o bestseller “A minha história com Bob”, de James Bowden, morreu esta terça-feira. Tinha 14 anos.

A Hodder & Stoughton, editora da coleção de livros de Bowden, confirmou a morte do felino. Em comunicado, a empresa escreve que “o James e o Bob continuam a inspirar mundialmente os fãs” e que o gato viveu uma vida incrível com oportunidades únicas de conhecer o mundo.

Era um gato extraordinário. Vamos sentir muitas saudades dele”, afirma a editora.

James Bowden estava a recuperar de uma dependência de drogas e a viver na rua quando encontrou Bob, abandonado e magoado, em 2007.

Tendo como única fonte de rendimento a venda da revista “Cais”, ou Big Issue, em inglês, James começou a ser reconhecido no metro de Londres como o vendedor com o gato ao mobro.

Ele deu-me muito mais do que companhia. Com ele ao meu lado, encontrei uma direção, um propósito, coisas que eu não tinha", escreveu James na sua página oficial de Facebook, sublinhando que foi a amizade com o gato que acabou por levar a editora britânica a interessar-se pela história.

Em 2012, foi editado o primeiro livro de James, intitulado de “Um Gato de Rua Chamado Bob”, uma autobiografia do autor e da sua relação com o felino que fez com que saísse das ruas para as livrarias, com mais de oito milhões de cópias vendidas em mais de 40 idiomas.

A dupla viu ainda a sua história adaptada para o grande ecrã, em 2016 e uma sequela chegará aos cinemas ainda este ano.

Com quatro livros que se tornaram êxitos instantâneos, Bob e o seu humano chegaram mesmo a passar por Portugal, durante a apresentação de "O que aprendi com Bob", em 2018. Caminharam por Lisboa, assinaram autógrafos, visitaram um abrigo animal em Monsanto e Bob foi presenteado com vários cachecóis.

Treze anos depois do primeiro encontro com Bob, termina a saga de aventuras dos dois amigos e parece que “uma luz se apagou no mundo”.