Depois de ter apresentado um livro na semana passada, a duquesa de Cambridge decidiu lançar uma caça ao tesouro pelo Reino Unido. Kate Middleton escondeu vários exemplares do "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" em várias regiões para que as pessoas os encontrem.

O anúncio foi feito através de um pequeno vídeo partilhado na página oficial dos Duques de Cambridge no Twitter com a mensagem: "Que comece a procura!".

To make this activity even more special, book fairies, the Hold Still judges and participants of the final 100 images are leaving copies at places that gave them hope during the lockdown.



This special book documenting the unique collection of photographs goes on sale today! pic.twitter.com/JpmgdOQYzk