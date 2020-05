O Arquivo Nacional de Filme e Som da Austrália (NFSA) revelou, esta semana, “imagens perdidas”, daquela que se pensa ser a última filmagem conhecida de um tigre da Tasmânia, também conhecido por lobo da Tasmânia, segundo o site IFLScience.

A filmagem foi encontrada no filme “Tasmania the Wonderland” e agora está religiosamente guardada em formato digital.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy