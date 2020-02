Um italiano natural de Lombardia, a zona de Itália mais afetada pelo coronavírus, é o terceiro caso confirmado de contágio em Espanha, noticia o El País.

De acordo com a imprensa espanhola, o cidadão italiano quis submeter-se aos exames médicos para o coronavírus, no Hospital Universitário Nossa Senhora da Candelaria, porque apresentava sintomas como febre.

O hospital ativou o protocolo estabelecido para o coronavírus e colocou o paciente isolado e sob controlo sanitário. Depois dos testes desta segunda-feira terem dado positivo, o protocolo estabelece como obrigatório que sejam realizados novos exames pelo Centro Nacional de Microbiologia do Instituto de Saúde Carlos III.

Este protocolo, ativado em coordenação com o Ministério da Saúde espanhol, é o mesmo que foi ativado para os restantes casos suspeitos no país.

Recorde-se que Espanha teve dois casos de coronavírus confirmados: um alemão que viajou para as Canárias e um britânico que viajou para Maiorca. Ambos os pacientes já tiveram alta.

O coronavírus Covid-19 surgiu em dezembro em Hubei, no centro da China, país onde estão registados, a nível continental, mais de 79 mil casos, 2.592 dos quais mortais.

O segundo país mais afetado é o Japão, com 769 casos (três dos quais mortais), incluindo pelo menos 364 no cruzeiro Diamond Princess, onde no sábado foi detetada a infeção de um cidadão português.

Segue-se a Coreia do Sul, com 763 casos, sete dos quais mortais.

Além dos mortos na China continental, morreram oito pessoas no Irão, quatro no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, sete na Coreia do Sul, quatro em Itália, uma nas Filipinas, uma em França, uma nos Estados Unidos e outra em Taiwan.

Em Portugal já existiram 14 casos suspeitos, mas após análises foram dados negativos.

Existe apenas um caso de um português infetado, trabalhador num navio de cruzeiros que se encontra de quarentena no porto de Yokohama, no Japão.