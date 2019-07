Uma mulher, grávida de oito meses, foi este sábado esfaqueada até à morte na sua casa em Croydon, no sul de Londres. Os paramédicos forçaram o parto da mulher de 26 anos na tentativa de salvar a criança.

Um homem, suspeito de homicídio, foi, entretanto, detido pelas autoridades, escreve o The Guardian. O Comando Metropolitano de Homicídios de Crimes Graves abriu uma investigação para apurar os contornos em que se deu este caso.

O recém-nascido, que de acordo com a polícia se mantém em estado crítico, foi transportado para o hospital.

As autoridades procuram agora perceber o que aconteceu naquele apartamento da capital britânica.

Sadiq Khan, autarca de Londres, reagiu nas redes sociais ao ataque que tirou a vida a esta mulher.

Violence against women has no place in our city, and horrific murders in the home like this show the scale of the problem we face.



My heart goes out to this innocent child, and to the mother they have so tragically lost. @MetPoliceUK are investigating - please help if you can. https://t.co/ia8vIuViET